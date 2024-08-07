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Мартьянов Сергей

Место рождения

Харовичи, Сандовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Харовичи, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Согласно записи из списков избирателей 1906: « д. Хорович Весьегон. у. Растороп. в. (прим. Тверская губерния)»
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
1906 ст.
В списках избирателей Устюженского уезда Новгородской губернии.
Смерть
Неизвестно

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