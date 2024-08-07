Мартьянов Сергей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Согласно записи из списков избирателей 1906: « д. Хорович Весьегон. у. Растороп. в. (прим. Тверская губерния)»
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартьянов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1906 ст.
В списках избирателей Устюженского уезда Новгородской губернии.
Смерть
Неизвестно