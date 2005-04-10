Чернышева (Чернышева) Маргорита Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Чернышева) Маргорита Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.04.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышев Юрий

Рождение ребёнка
15.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышев Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Юрий

Смерть
10.04.2005
Похороны
Неизвестно
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
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