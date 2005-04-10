Чернышева (Чернышева) Маргорита Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.04.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернышев Юрий
Рождение ребёнка
15.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернышев Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернышев Юрий
Смерть
10.04.2005
Похороны
Неизвестно
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область