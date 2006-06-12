Тимофеева Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1947
Дата смерти12.06.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.09.1972
Сын: Тимофеев Владимир Викторович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
12.06.2006