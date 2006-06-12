Тимофеева Галина Александровна 21.04.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимофеева Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1947

Дата смерти

12.06.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1972 г.р.

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.09.1972

Сын: Тимофеев Владимир Викторович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
12.06.2006

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