Абрамович-Барановский Сергей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамович-Барановский Сергей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1866

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1866

Отец: Абамович-Барановский Семен Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамович-Барановский Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамович-Барановский Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

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