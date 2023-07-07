Абрамович-Барановский Сергей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1866
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1866
Отец: Абамович-Барановский Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамович-Барановский Михаил Сергеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамович-Барановский Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Сергеевна