Городниченко Константин
Место рожденияНовопетровка, Украина
Дата рождения06.03.1890
Дата смерти01.04.1981
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1890
Отец: Гродничий Макар
Мать: (Подвальная) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городниченко Алексей
Мать ребёнка: Городниченко (Афонина) Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Городниченко) Анна
Мать ребёнка: Городниченко (Афонина) Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Городниченко) Александра
Мать ребёнка: Городниченко (Афонина) Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Городниченко) Вера
Мать ребёнка: Городниченко (Афонина) Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1910
Сын: Городниченко Николай
Мать ребёнка: Городниченко (Афонина) Софья
Рождение ребёнка
22.05.1923
Дочь: Ступина (Городниченко) Ирина
Мать ребёнка: Городниченко (Афонина) Софья
Смерть
01.04.1981