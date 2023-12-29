Городниченко Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городниченко Константин

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Место рождения

Новопетровка, Украина

Дата рождения

06.03.1890

Дата смерти

01.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1890

Отец: Гродничий Макар

Мать: (Подвальная) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городниченко Алексей

Мать ребёнка: Городниченко (Афонина) Софья

Грачевка, Залегощенский район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Городниченко) Анна

Мать ребёнка: Городниченко (Афонина) Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Городниченко) Александра

Мать ребёнка: Городниченко (Афонина) Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Городниченко) Вера

Мать ребёнка: Городниченко (Афонина) Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городниченко (Афонина) Софья

Рождение ребёнка
10.12.1910

Сын: Городниченко Николай

Мать ребёнка: Городниченко (Афонина) Софья

Грачевка, Залегощенский район, Орловская область
Рождение ребёнка
22.05.1923

Дочь: Ступина (Городниченко) Ирина

Мать ребёнка: Городниченко (Афонина) Софья

Смерть
01.04.1981
Грачевка, Залегощенский район, Орловская область

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