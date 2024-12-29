Ижбякова (Ижбякова) Разия Абдулловна 21.08.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ижбякова (Ижбякова) Разия Абдулловна

Место рождения

Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

21.08.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1938

Отец: Ижбяков Абдулла Абдуллович

Мать: Ижбякова Фатиха Абубекаровна

Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арифулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арифулла

Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
08.01.1967

Сын: Наиль Арифуллович

Отец ребёнка: Арифулла

Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
Нижняя Богдановка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия

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