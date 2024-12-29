Ижбякова (Ижбякова) Разия Абдулловна
Место рождения
Дата рождения21.08.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1938
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арифулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арифулла
Рождение ребёнка
08.01.1967
Сын: Наиль Арифуллович
Отец ребёнка: Арифулла
Смерть
Неизвестно