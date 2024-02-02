Стороженко Пётр Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стороженко Пётр Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Стороженко Тихон Акимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Стороженко Виктор Петрович

Мать ребёнка: Стороженко Анна Ивановна

с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стороженко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стороженко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стороженко Владимир Петрович

Мать ребёнка: Стороженко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стороженко Александр Петорвич

Мать ребёнка: Стороженко Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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