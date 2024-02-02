Стороженко Пётр Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Стороженко Тихон Акимович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Стороженко Виктор Петрович
Мать ребёнка: Стороженко Анна Ивановна
с.Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стороженко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стороженко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стороженко Владимир Петрович
Мать ребёнка: Стороженко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стороженко Александр Петорвич
Мать ребёнка: Стороженко Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно