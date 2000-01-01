Овчинникова Нина Гиршевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинникова Нина Гиршевна

Овчинникова Нина Гиршевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Механик Гирш Янкелевич

Мать: Брезовска Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Владислав Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Владислав Александрович

Отец ребёнка: Овчинников Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Ян Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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