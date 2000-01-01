Овчинникова Нина Гиршевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Механик Гирш Янкелевич
Мать: Брезовска Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Владислав Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Владислав Александрович
Отец ребёнка: Овчинников Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Ян Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности