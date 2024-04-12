Бастрыкин Меркурий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1782
Сын: Бастрыкин Семен Меркурьевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Бастрыкин Филипп Меркурьевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Бастрыкин (рекрут С 1810) Иосиф Меркурьевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Бастрыкин Михаил Меркурьевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно