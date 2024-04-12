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Бастрыкин Меркурий Михайлович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Бастрыкин Михаил Ерофеевич

Мать: Бастрыкина Фекла Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Бастрыкин Семен Меркурьевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Мария Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Бастрыкин Филипп Меркурьевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Мария Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Бастрыкин (рекрут С 1810) Иосиф Меркурьевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Мария Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Бастрыкин Михаил Меркурьевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Мария Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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