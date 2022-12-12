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Пименов Иван Александрович

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Место рождения

Кашпир, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.08.1918

Дата смерти

17.02.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1918

Отец: Пименов Александр Сергеевич

Мать: Пименова Анна Никифоровна

Кашпир, Приволжский муниципальный район, Самарская область
В церковных книгах рождение 18 августа по старому стилю.. Запись 82 август 14/15
Рождение ребёнка
19.09.1946

Сын: Пименов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Пименова Анна Петровна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Пименова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Пименова Анна Петровна

Сызрань
Рождение ребёнка
1948

Сын: Пименов Александр Иванович

Мать ребёнка: Пименова Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пименова Анна Петровна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
17.02.1987
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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