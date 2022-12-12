Пименов Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения29.08.1918
Дата смерти17.02.1987
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1918
В церковных книгах рождение 18 августа по старому стилю.. Запись 82 август 14/15
Рождение ребёнка
19.09.1946
Сын: Пименов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Пименова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Пименова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Пименова Анна Петровна
Сызрань
Рождение ребёнка
1948
Сын: Пименов Александр Иванович
Мать ребёнка: Пименова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пименова Анна Петровна
Смерть
17.02.1987