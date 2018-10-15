Цветков Евгений Николаевич
Место рождения
Дата рождения30.01.1969
Дата смерти15.10.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1969
Рождение ребёнка
11.09.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.07.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.03.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
15.10.2018