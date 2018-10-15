Цветков Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветков Евгений Николаевич

Место рождения

Северо-Енисейский, Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

30.01.1969

Дата смерти

15.10.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Северо-Енисейский, Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.09.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Северо-Енисейский, Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.07.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Северо-Енисейский, Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.03.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Северо-Енисейский, Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.10.2018
Северо-Енисейский, Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край
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