Попова (Михайлицина) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Михайлицина) Галина Васильевна

Место рождения

Карасу, Кордайский район, Жамбылская область

Дата рождения

20.04.1966

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1966

Отец: Зорин Василий Иванович

Мать: Михайлицина Валентина Ивановна

Карасу, Кордайский район, Жамбылская область
Рождение ребёнка
31.05.1986

Дочь: Попова Валентина Юрьевна

Отец ребёнка: Попов Юрий

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1989

Дочь: Попова Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Попов Юрий

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
23.01.2002

Дочь: Попова Наталья Александровна

Отец ребёнка: не указан

Электросталь, Электросталь, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Юрий

Развод
Неизвестно

Муж: Попов Юрий

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