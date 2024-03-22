Попова (Михайлицина) Галина Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.04.1966
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1966
Рождение ребёнка
31.05.1986
Дочь: Попова Валентина Юрьевна
Отец ребёнка: Попов Юрий
Рождение ребёнка
20.03.1989
Дочь: Попова Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Попов Юрий
Рождение ребёнка
23.01.2002
Дочь: Попова Наталья Александровна
Электросталь, Электросталь, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Юрий
Развод
Неизвестно
Муж: Попов Юрий