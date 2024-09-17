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Ушаков Константин Мартынович

Место рождения

Владимировка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Ушаков Мартын Матвеевич

Мать: Ушакова Марья Ивановна

Владимировка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова (Табалыкина) Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
01.08.1882 ст.

Сын: Ушаков Степан Константинович

Мать ребёнка: Ушакова (Табалыкина) Пелагея Петровна

Владимировка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Никулина (Ушакова) Агриппина Константиновна

Мать ребёнка: Ушакова (Табалыкина) Пелагея Петровна

Владимировка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
12.08.1893 ст.

Сын: Ушаков Лаврентий Константинович

Мать ребёнка: Ушакова (Табалыкина) Пелагея Петровна

Владимировка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.07.1898 ст.

Сын: Ушаков Иван Константинович

Мать ребёнка: Ушакова (Табалыкина) Пелагея Петровна

Владимировка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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