Ушаков Константин Мартынович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Ушаков Мартын Матвеевич
Мать: Ушакова Марья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1882 ст.
Сын: Ушаков Степан Константинович
Мать ребёнка: Ушакова (Табалыкина) Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Никулина (Ушакова) Агриппина Константиновна
Мать ребёнка: Ушакова (Табалыкина) Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
12.08.1893 ст.
Сын: Ушаков Лаврентий Константинович
Мать ребёнка: Ушакова (Табалыкина) Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
23.07.1898 ст.
Сын: Ушаков Иван Константинович
Мать ребёнка: Ушакова (Табалыкина) Пелагея Петровна
Смерть
Неизвестно