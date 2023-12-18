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Валентина
Валентина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1949
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Василий
Мать
Шура
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Василий
Мать:
Шура
Смерть
Неизвестно
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