Копенкина Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопенкина Ольга Ивановна

Копенкина Ольга Ивановна

avatar

Место рождения

им. В.И.Ленина, Барышский район, Ульяновская область

Дата рождения

18.03.1962

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1962

Отец: Вертьянов Иван Игнатьевич

Мать: Вертьянова Таисия Ивановна

им. В.И.Ленина, Барышский район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.06.1983

Муж: Копенкин Михаил Анатольевич

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.02.1984

Дочь: Заставная Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Копенкин Михаил Анатольевич

Рождение ребёнка
09.07.1992

Дочь: Копенкина Елена Михайловна

Отец ребёнка: Копенкин Михаил Анатольевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close