Копенкина Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.03.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1962
Бракосочетание
25.06.1983
Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.02.1984
Дочь: Заставная Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Копенкин Михаил Анатольевич
Рождение ребёнка
09.07.1992
Дочь: Копенкина Елена Михайловна
Отец ребёнка: Копенкин Михаил Анатольевич