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Петрова Евдокия Макаровна

Место рождения

Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.08.1814

Дата смерти

08.11.1860

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1814

Отец: Трусов Макар Максимович

Мать: Варвара Ерофеевна

Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Между 1825 и 1828

Муж: Петров Кузьма Гаврилович

Епанчино, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Петрухин Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Петров Кузьма Гаврилович

Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область
Смерть
08.11.1860
Дружба, Каменский муниципальный район, Тульская область
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