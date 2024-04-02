Петрова Евдокия Макаровна
Место рождения
Дата рождения08.08.1814
Дата смерти08.11.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1814
Отец: Трусов Макар Максимович
Мать: Варвара Ерофеевна
Бракосочетание
Между 1825 и 1828
Епанчино, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1826
Сын: Петрухин Александр Кузьмич
Отец ребёнка: Петров Кузьма Гаврилович
Смерть
08.11.1860