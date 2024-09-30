Комарова Надежда Кондратьева 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Комарова Надежда Кондратьева

Место рождения

Богуново, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Богуново, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.04.1901

Муж: Комаров Василий Евдокимов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.08.1903

Сын: Комаров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Комаров Василий Евдокимов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.02.1905

Дочь: (Комарова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Комаров Василий Евдокимов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1906

Сын: Комаров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Комаров Василий Евдокимов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.04.1908

Дочь: (Комарова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Комаров Василий Евдокимов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.06.1909

Дочь: (Комарова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Комаров Василий Евдокимов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.04.1911

Дочь: (Комарова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Комаров Василий Евдокимов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.06.1913

Сын: Комаров Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Комаров Василий Евдокимов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.08.1919

Сын: Комаров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Комаров Василий Евдокимов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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