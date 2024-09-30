Комарова Надежда Кондратьева
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1901
Рождение ребёнка
22.08.1903
Сын: Комаров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Комаров Василий Евдокимов
Рождение ребёнка
24.02.1905
Дочь: (Комарова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Комаров Василий Евдокимов
Рождение ребёнка
23.11.1906
Сын: Комаров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Комаров Василий Евдокимов
Рождение ребёнка
04.04.1908
Дочь: (Комарова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Комаров Василий Евдокимов
Рождение ребёнка
27.06.1909
Дочь: (Комарова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Комаров Василий Евдокимов
Рождение ребёнка
20.04.1911
Дочь: (Комарова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Комаров Василий Евдокимов
Рождение ребёнка
28.06.1913
Сын: Комаров Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Комаров Василий Евдокимов
Рождение ребёнка
11.08.1919
Отец ребёнка: Комаров Василий Евдокимов
Смерть
Неизвестно