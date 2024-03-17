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Замякин Василий Прохорович

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Место рождения

Чердынь, Назаровский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1911

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Замякин Прохор

Мать: не указана

Чердынь, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: Замякина Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Голощапова Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Замякин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Голощапова Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
08.09.1939

Сын: Замякин Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Голощапова Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
02.04.1943

Сын: Замякин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Голощапова Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
13.09.1946

Дочь: Замякина Марина (Мария) Васильевна

Мать ребёнка: Голощапова Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
03.02.1950

Дочь: Замякина Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Голощапова Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
02.03.1953

Сын: Замякин Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Голощапова Пелагея Николаевна

Назарово, город Назарово, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1972

Сын: Замякин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Анна

Смерть
1979

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