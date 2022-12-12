Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1913

Сын: Малинин Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Малинин Василий

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Малинин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Малинин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Малинин Василий

Klin, Shakhunskiy Rayon, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Малинин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Малинин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Малинин Василий

Работа или профессия
Неизвестно
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