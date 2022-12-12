Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1913
Отец ребёнка: Малинин Василий
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Малинин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малинин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеева Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Малинин Василий
Klin, Shakhunskiy Rayon, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Малинин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малинин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Малинин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малинин Василий
Работа или профессия
Неизвестно