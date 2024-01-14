Махонин Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махонин Абрам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Жена

Около 1813 г.р.

Дети

Около 1833 г.р.
Около 1846 г.р.
Около 1849 г.р.
Около 1854 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Махонин Родион Махонин/

Мать: Афимья (Ефимия?) Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Махонина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Махонина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Махонина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Махонин Трофим

Мать ребёнка: Махонина Прасковья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махонина Прасковья Петровна

Смерть
Неизвестно
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