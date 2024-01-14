Махонин Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Махонин Родион Махонин/
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Матрёна
Мать ребёнка: Махонина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Махонина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Махонина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Махонин Трофим
Мать ребёнка: Махонина Прасковья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно