Виногоров Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногоров Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1958

Отец: Смирнов Владимир

Мать: Виногорова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
30.10.1980

Дочь: Виногорова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Алексеева Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
05.07.1982

Сын: Виногоров Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Алексеева Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
13.09.1995

Дочь: Виногорова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Виногорова Галина Вениаминовна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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