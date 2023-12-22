Виногоров Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1958
Отец: Смирнов Владимир
Рождение ребёнка
30.10.1980
Дочь: Виногорова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Алексеева Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
05.07.1982
Сын: Виногоров Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Алексеева Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
13.09.1995
Дочь: Виногорова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Виногорова Галина Вениаминовна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край