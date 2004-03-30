Яровикова (Бахтина) Антонина Георгиевна
Место рождениядер.Колянур Советского района Марийской АССР
Дата рождения20.02.1908
Дата смерти18.04.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1908
Отец: Бахтин Георгий
Мать: Бахтина Евдокия
дер.Колянур Советского района Марийской АССР
Рождение ребёнка
05.02.1928
Сын: Яровиков Владимир Егорович
Отец ребёнка: Яровиков Георгий
Рождение ребёнка
06.12.1929
Сын: Яровиков Николай Егорович
Отец ребёнка: Яровиков Георгий
дер.Колянур Советского района Марийской АССР
Рождение ребёнка
29.10.1934
Сын: Яровиков Сергей
Отец ребёнка: Яровиков Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Яровиков Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яровиков Георгий
Смерть
18.04.1991
Похороны
Неизвестно
село Вятское Советского района Республики Марий Эл