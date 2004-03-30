Яровикова (Бахтина) Антонина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яровикова (Бахтина) Антонина Георгиевна

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Место рождения

дер.Колянур Советского района Марийской АССР

Дата рождения

20.02.1908

Дата смерти

18.04.1991

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1908

Отец: Бахтин Георгий

Мать: Бахтина Евдокия

дер.Колянур Советского района Марийской АССР
Рождение ребёнка
05.02.1928

Сын: Яровиков Владимир Егорович

Отец ребёнка: Яровиков Георгий

Рождение ребёнка
06.12.1929

Сын: Яровиков Николай Егорович

Отец ребёнка: Яровиков Георгий

дер.Колянур Советского района Марийской АССР
Рождение ребёнка
29.10.1934

Сын: Яровиков Сергей

Отец ребёнка: Яровиков Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Яровиков Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яровиков Георгий

Смерть
18.04.1991
Похороны
Неизвестно
село Вятское Советского района Республики Марий Эл
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