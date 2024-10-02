Bender (Schmidt) Christine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bender (Schmidt) Christine

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Schmidt ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bender Johann Gottfried

Рождение ребёнка
1825

Сын: Bender Johann Conrad

Отец ребёнка: Bender Johann Gottfried

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Bender) Sophie Margarethe

Отец ребёнка: Bender Johann Gottfried

Рождение ребёнка
1830

Сын: Bender Christoph Gottfried

Отец ребёнка: Bender Johann Gottfried

Рождение ребёнка
1832

Сын: Bender Friedrich Christoph

Отец ребёнка: Bender Johann Gottfried

Рождение ребёнка
04.01.1833

Сын: Bender Johann Michael

Отец ребёнка: Bender Johann Gottfried

Место жительства
1835
с детьми: Johann Conrad 1825-. Sophie Margarethe 1828-, Christoph Gottfried 1830-, Friedrich Christoph 1832-
Смерть
Неизвестно

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