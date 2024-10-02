Bender (Schmidt) Christine
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Schmidt ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Сын: Bender Johann Conrad
Отец ребёнка: Bender Johann Gottfried
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Bender) Sophie Margarethe
Отец ребёнка: Bender Johann Gottfried
Рождение ребёнка
1830
Сын: Bender Christoph Gottfried
Отец ребёнка: Bender Johann Gottfried
Рождение ребёнка
1832
Сын: Bender Friedrich Christoph
Отец ребёнка: Bender Johann Gottfried
Рождение ребёнка
04.01.1833
Отец ребёнка: Bender Johann Gottfried
Место жительства
1835
с детьми: Johann Conrad 1825-. Sophie Margarethe 1828-, Christoph Gottfried 1830-, Friedrich Christoph 1832-
Смерть
Неизвестно