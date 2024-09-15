Двойнина Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смерти19.11.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Двойнин Семен
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Двойнин Антон
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.11.1811
Злынка, Кіровоградська область
Злынка, Елисаветградский уезд