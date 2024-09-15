Двойнина Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойнина Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

19.11.1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Двойнин Семен

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Двойнин Антон

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.11.1811
Злынка, Кіровоградська область
Злынка, Елисаветградский уезд

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