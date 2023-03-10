Емельян Сидоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидор Иванов
Мать: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Емельянова
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья Емельянова
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осип Емельянов
Мать ребёнка: Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна
Смерть
Неизвестно