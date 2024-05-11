Бурдуковский Назар Прокопьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурдуковский Назар Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубровская (Бурдуковская) Екатерина Назаровна

Мать ребёнка: Бурдуковская (Бушуева) Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Бурдуковская Парасковья Назаровна

Мать ребёнка: Бурдуковская (Бушуева) Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Бурдуковский Василий Назарович

Мать ребёнка: Бурдуковская (Бушуева) Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Бурдуковский Анатолий Назарович

Мать ребёнка: Бурдуковская (Бушуева) Анна Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

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