Бурдуковский Назар Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Бурдуковская Парасковья Назаровна
Мать ребёнка: Бурдуковская (Бушуева) Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Бурдуковский Василий Назарович
Мать ребёнка: Бурдуковская (Бушуева) Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Бурдуковский Анатолий Назарович
Мать ребёнка: Бурдуковская (Бушуева) Анна Афанасьевна
Смерть
Неизвестно