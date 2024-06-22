Лутков михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛутков михаил

Лутков михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

дд
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лутков виктор

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова татьяна

Мать ребёнка: Луткова нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гореева оксана

Мать ребёнка: Луткова нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черных юлия

Мать ребёнка: Луткова нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луткова нина

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