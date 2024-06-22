Лутков михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лутков виктор
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова татьяна
Мать ребёнка: Луткова нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гореева оксана
Мать ребёнка: Луткова нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черных юлия
Мать ребёнка: Луткова нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луткова нина