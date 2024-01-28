Улезьков Калистрат (Анистрат) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улезьков Калистрат (Анистрат) Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Улезьков Яков Дмитриевич

Мать: Улезькова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Софья Архиповна

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 603об
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858) | Л. 1041 об (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0917.jpg)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Улезьков Илья Анистратович

Мать ребёнка: Улезькова Софья Архиповна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Улезьков Иван Анистратович

Мать ребёнка: Улезькова Софья Архиповна

Смерть
Неизвестно

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