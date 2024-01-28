Улезьков Калистрат (Анистрат) Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Улезьков Яков Дмитриевич
Мать: Улезькова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 603об
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858) | Л. 1041 об (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0917.jpg)
Рождение ребёнка
1853
Сын: Улезьков Илья Анистратович
Мать ребёнка: Улезькова Софья Архиповна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Улезьков Иван Анистратович
Мать ребёнка: Улезькова Софья Архиповна
Смерть
Неизвестно