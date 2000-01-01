Зубко Евфросиния Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1888
Дочь: Стефанида Васильевна
Отец ребёнка: Зубко Василий Петрович
Рождение ребёнка
17.07.1891
Отец ребёнка: Зубко Василий Петрович
Рождение ребёнка
16.08.1894
Дочь: Дешко Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Зубко Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно