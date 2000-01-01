Зубко Евфросиния Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубко Евфросиния Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1888

Дочь: Стефанида Васильевна

Отец ребёнка: Зубко Василий Петрович

Рождение ребёнка
17.07.1891

Сын: Зубко Илья Васильевич

Отец ребёнка: Зубко Василий Петрович

Рождение ребёнка
16.08.1894

Дочь: Дешко Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Зубко Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубко Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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