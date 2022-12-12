Денисенко Николай Карпович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти?.07.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисенко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Денисенко Екатерина Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисенко Иван Николаевич
Мать ребёнка: Денисенко Екатерина Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисенко Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Денисенко Екатерина Семёновна
Смерть
?.07.1941
Пропал без вести в июле 1941 года