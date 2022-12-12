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Денисенко Николай Карпович

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Место рождения

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: Денисенко Пелагея Ивановна

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисенко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Денисенко Екатерина Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисенко Екатерина Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисенко Иван Николаевич

Мать ребёнка: Денисенко Екатерина Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисенко Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Денисенко Екатерина Семёновна

Смерть
?.07.1941
Пропал без вести в июле 1941 года
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