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Глазкова Татьяна Павловна

Место рождения

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазкова Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Глазков Дмитрий Михайлович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазков Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Глазкова) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Глазков Дмитрий Михайлович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Глазкова) Мария

Отец ребёнка: Глазков Дмитрий Михайлович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1914

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