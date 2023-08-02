Глазкова Татьяна Павловна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазкова Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Глазков Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Глазкова) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Глазков Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Глазкова) Мария
Отец ребёнка: Глазков Дмитрий Михайлович
Смерть
1914