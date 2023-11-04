Арефлин Петр Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
Неизвестно
Поручитель
04.07.1901 ст.
Филатово, Ильинский муниципальный район, Пермский край
поручитель по невесте Агриппина Филатов на и Фёдор Яковлевич Дозморов солдат Филатовской волости Источник: ГАПК Ф 37 Оп 6 Д 971 стр 254 №27ж
Смерть
Неизвестно