Арефлин Петр Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефлин Петр Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
Неизвестно
Поручитель
04.07.1901 ст.
Филатово, Ильинский муниципальный район, Пермский край
поручитель по невесте Агриппина Филатов на и Фёдор Яковлевич Дозморов солдат Филатовской волости Источник: ГАПК Ф 37 Оп 6 Д 971 стр 254 №27ж
Смерть
Неизвестно

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