Шалина (Помогайбо) Ольга Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти?.11.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Шалин Федор Федорович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Зотова Таисия Федоровна
Отец ребёнка: Шалин Федор Федорович
Рождение ребёнка
07.11.1912
Отец ребёнка: Шалин Федор Федорович
Алексиковский, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Федоровна
Отец ребёнка: Шалин Федор Федорович
Смерть
?.11.1932