Шалина (Помогайбо) Ольга Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалина (Помогайбо) Ольга Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

?.11.1932

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Шалин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Шалин Федор Федорович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Зотова Таисия Федоровна

Отец ребёнка: Шалин Федор Федорович

Рождение ребёнка
07.11.1912

Сын: Шалин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Шалин Федор Федорович

Алексиковский, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалин Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Федоровна

Отец ребёнка: Шалин Федор Федорович

Смерть
?.11.1932
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