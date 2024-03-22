Мазитова (Исрафилова) Резеда Гайнулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазитова (Исрафилова) Резеда Гайнулловна

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.08.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1958

Отец: Исрафилов Гайнулла Исрафилович

Мать: Исрафилова Гульзиган Бикмухаметовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.05.1979

Муж: Мазитов Ильдус Зиннатович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.11.1979

Дочь: Мазитова Лилия Ильдусовна

Отец ребёнка: Мазитов Ильдус Зиннатович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
1 ребенок в семье. Родилась 1 ак. ГИДУВА , кв.1. Рожители раюотали на заводе Радиоприбор КЗРП. Отец- тех.конструктоор, мать - компл Справка о рождениии А015я952
Рождение ребёнка
23.11.1985

Дочь: Мазитова Ангелина Ильдусовна

Отец ребёнка: Мазитов Ильдус Зиннатович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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