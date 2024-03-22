Мазитова (Исрафилова) Резеда Гайнулловна
Место рождения
Дата рождения19.08.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1958
Бракосочетание
25.05.1979
Рождение ребёнка
23.11.1979
Дочь: Мазитова Лилия Ильдусовна
Отец ребёнка: Мазитов Ильдус Зиннатович
1 ребенок в семье. Родилась 1 ак. ГИДУВА , кв.1. Рожители раюотали на заводе Радиоприбор КЗРП. Отец- тех.конструктоор, мать - компл Справка о рождениии А015я952
Рождение ребёнка
23.11.1985
Дочь: Мазитова Ангелина Ильдусовна
Отец ребёнка: Мазитов Ильдус Зиннатович