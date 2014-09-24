Рябченков Филипп Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.2014
Дочь: Рябченкова Алиса Филипповна
Мать ребёнка: Рябченкова Надежда Георгиевна
Рождение ребёнка
02.05.2022
Дочь: Рябченкова Елизавета Филипповна
Мать ребёнка: Рябченкова Надежда Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно