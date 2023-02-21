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Пичулинкова Фёкла Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1857 ст.

Сын: Пичуленков Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Пичулинков Тимофей Логинов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1867 ст.

Дочь: Пичуленкова Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Пичулинков Тимофей Логинов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.10.1868 ст.

Сын: Пичуленков Зиновий Тимофеевич

Отец ребёнка: Пичулинков Тимофей Логинов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.03.1875 ст.

Сын: Пичуленков Гавриил Тимофеевич

Отец ребёнка: Пичулинков Тимофей Логинов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичулинков Тимофей Логинов

Смерть
Неизвестно
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