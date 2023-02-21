Пичулинкова Фёкла Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1857 ст.
Сын: Пичуленков Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Пичулинков Тимофей Логинов
Рождение ребёнка
27.01.1867 ст.
Дочь: Пичуленкова Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Пичулинков Тимофей Логинов
Рождение ребёнка
25.10.1868 ст.
Сын: Пичуленков Зиновий Тимофеевич
Отец ребёнка: Пичулинков Тимофей Логинов
Рождение ребёнка
18.03.1875 ст.
Сын: Пичуленков Гавриил Тимофеевич
Отец ребёнка: Пичулинков Тимофей Логинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно