(Наседкина) Павла Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Наседкина) Павла Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1918

Сын: Наседкин Евгений

Отец ребёнка: не указан

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
28.07.1921

Дочь: (Наседкина) Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Незаконнорожденная
Смерть
Неизвестно

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