(Наседкина) Павла Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1918
Сын: Наседкин Евгений
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
28.07.1921
Дочь: (Наседкина) Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденная
Смерть
Неизвестно