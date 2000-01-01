Трифонов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонов Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1989

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1989

Отец: Трифонов Юрий Михайлович

Мать: Ирина

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