Захаров Устин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1920
Мать ребёнка: Захарова Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Захаров Николай Устинович
Мать ребёнка: Захарова Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Владимир Устинович
Мать ребёнка: Захарова Авдотья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно