Захаров Устин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Устин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1895 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Захаров Иван Устинович

Мать ребёнка: Захарова Авдотья Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Захаров Николай Устинович

Мать ребёнка: Захарова Авдотья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Владимир Устинович

Мать ребёнка: Захарова Авдотья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Авдотья Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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