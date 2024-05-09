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Иванов Григорий

Место рождения

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Иванова Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Гордеева Мария

Рождение ребёнка
1954

Сын: Иванов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Гордеева Мария

Рождение ребёнка
03.01.1956

Сын: Иванов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Гордеева Мария

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Иванова Римма Григорьевна

Мать ребёнка: Гордеева Мария

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
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