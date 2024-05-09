Иванов Григорий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Иванова Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Гордеева Мария
Рождение ребёнка
1954
Сын: Иванов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Гордеева Мария
Рождение ребёнка
03.01.1956
Сын: Иванов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Гордеева Мария
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Иванова Римма Григорьевна
Мать ребёнка: Гордеева Мария
Смерть
Неизвестно