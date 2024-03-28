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Осколков Василий Иванович

Место рождения

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Осколков Иван Михайлович

Мать: не указана

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#275
Рождение ребёнка
1822

Сын: Осколков Матвей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Рождение ребёнка
1827

Сын: Осколков Пахом Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Смерть
1837
Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192

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