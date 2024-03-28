Осколков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Осколков Иван Михайлович
Мать: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#275
Рождение ребёнка
1822
Сын: Осколков Матвей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Рождение ребёнка
1827
Сын: Осколков Пахом Васильевич
Мать ребёнка: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Смерть
1837
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192