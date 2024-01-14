Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1713 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1743 г.р.

Дети

Около 1760 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1764 г.р.
Около 1767 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Куприян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Феврония Пименовна

Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Феврония Пименовна

Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Феврония Пименовна

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Феврония Пименовна

Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Пименовна

Смерть
Неизвестно
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