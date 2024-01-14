Пётр
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Куприян
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Феврония Пименовна
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Матрёна
Мать ребёнка: Феврония Пименовна
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Феврония Пименовна
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Феврония Пименовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Пименовна
Смерть
Неизвестно