Набатникова (Третьякова) Мария Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набатникова (Третьякова) Мария Лукинична

Место рождения

Лебедянская округа, Ракитное

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Набатников Алексей

Отец ребёнка: Набатников Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Набатников) Васса

Отец ребёнка: Набатников Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Набатников Тихон

Отец ребёнка: Набатников Федор

Рождение ребёнка
1778

Сын: Набатников Поликарп Однодворец

Отец ребёнка: Набатников Федор

Пушкаро-Кладбищенская, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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