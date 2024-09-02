Набатникова (Третьякова) Мария Лукинична
Место рожденияЛебедянская округа, Ракитное
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Набатников Алексей
Отец ребёнка: Набатников Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Набатников) Васса
Отец ребёнка: Набатников Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Набатников Тихон
Отец ребёнка: Набатников Федор
Рождение ребёнка
1778
Сын: Набатников Поликарп Однодворец
Отец ребёнка: Набатников Федор
Пушкаро-Кладбищенская, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно