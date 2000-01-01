Лопаткин(Миланов) Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1961
Рождение ребёнка
12.09.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лопаткина Галина Александровна
Рождение ребёнка
30.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лопаткина Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: сгорел