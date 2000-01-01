Лопаткин(Миланов) Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопаткин(Миланов) Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

1960 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1961

Отец: Лопаткин(миланов) Николай Григорьевич

Мать: Лопаткина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
12.09.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопаткина Галина Александровна

Рождение ребёнка
30.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопаткина Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопаткина Галина Александровна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: сгорел
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