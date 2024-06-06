Яско Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1916 и 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1916 и 1920
Отец: Яско Дмитрий
Мать: Яско ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яско Владимир
Мать ребёнка: Яско Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Унукович (Яско) Людмила
Мать ребёнка: Яско Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Яско) Валентина
Мать ребёнка: Яско Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яско Евдокия
Смерть
Неизвестно