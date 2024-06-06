Яско Дмитрий Между 1916 и 1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яско Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1916 и 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1916 и 1920

Отец: Яско Дмитрий

Мать: Яско ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яско Владимир

Мать ребёнка: Яско Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Унукович (Яско) Людмила

Мать ребёнка: Яско Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Яско) Валентина

Мать ребёнка: Яско Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яско Евдокия

Смерть
Неизвестно

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