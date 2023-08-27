Бабушкина Басун Римма Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкина Басун Римма Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабушкин Алексей Прокопьевич

Мать: Павлова Бабушкина Матрена Канидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Басун Марина Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Басун Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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