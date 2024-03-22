Синёва (Герасимова) Альбина Владимировна
Место рождения
Дата рождения1977
Дата смерти2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977
Рождение ребёнка
13.06.1998
Сын: Синёв Александр Владимирович
Отец ребёнка: Синёв Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
24.09.1999
Дочь: Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Синёв Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
12.10.2012
Сын: Синёв Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Синёв Владимир Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2021