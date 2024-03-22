Синёва (Герасимова) Альбина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синёва (Герасимова) Альбина Владимировна

Место рождения

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1977

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.06.1998

Сын: Синёв Александр Владимирович

Отец ребёнка: Синёв Владимир Анатольевич

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
24.09.1999

Дочь: Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Синёв Владимир Анатольевич

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.10.2012

Сын: Синёв Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Синёв Владимир Анатольевич

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синёв Владимир Анатольевич

Смерть
2021
Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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