Дмитрий Ушаков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Ушаков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушаков Демьян Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушаков Афанасий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876 ст.

Сын: Ушаков Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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