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Савельева Параскева Даниловна

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Место рождения

д. Верхняя Лопва Архангельской волости Соликамского уезда Пермской губернии

Дата рождения

20.10.1889 ст.

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1889 ст.

Отец: Савельев Даниил Михайлов

Мать: Савельева Наталья Никифорова

д. Верхняя Лопва Архангельской волости Соликамского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
07.03.1925

Дочь: Пасынкова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Пасынков Николай Степанович

Смерть
1977
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