Савельева Параскева Даниловна
Место рожденияд. Верхняя Лопва Архангельской волости Соликамского уезда Пермской губернии
Дата рождения20.10.1889 ст.
Дата смерти1977
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1889 ст.
д. Верхняя Лопва Архангельской волости Соликамского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
07.03.1925
Дочь: Пасынкова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Пасынков Николай Степанович
Смерть
1977