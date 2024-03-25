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Никитин Фёдор Иванович

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитин Иван Петрович

Мать: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1957

Дочь: Карташёва Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1959

Дочь: Мухутдинова Тамара Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1969

Дочь: Ширнаева Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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