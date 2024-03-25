Никитин Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никитин Иван Петрович
Рождение ребёнка
30.03.1957
Дочь: Карташёва Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.05.1959
Дочь: Мухутдинова Тамара Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.01.1969
Дочь: Ширнаева Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Владимир Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно